Technische Daten

Prüfzertifikat¹⁾ Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾ Flächenleistung je Tankfüllung (m²) ca. 75 Heizleistung (W) 1900 Max. Dampfdruck (bar) max. 3,5 Kabellänge (m) 4 Aufheizzeit (min) 0,5 Tankinhalt (l) 1 Anzahl der Stromphasen (Ph) 1 Spannung (V) 220 / 240 Frequenz ( Hz ) 50 / 60 Farbe Schwarz Gewicht ohne Zubehör (kg) 3,1 Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4,6 Abmessungen (L × B × H) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Bezogen auf den Betrieb ohne Kartusche, einer Wasserhärte von 20 °dH und einer Karbonathärte von 15 °dH, basierend auf internen Tests. Regelmäßiger Austausch der Entkalkungskartusche erforderlich. / ⁴⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ⁵⁾ Klettverschluss ausgenommen. / ⁶⁾ Jedes Mal, wenn Textilien gewaschen werden, werden Mikrofasern freigesetzt, die in unsere Ozeane gelangen. Die Zersetzung von Polyesterfasern mit CiCLO®-Technologie beträgt 94,3 % in 3,7 Jahren, während die Zersetzung von normalen Polyesterfasern nur 4,9 % in 3,7 Jahren beträgt (gemäß der Norm ASTM D6691). Dieser Stoff ist nicht kompostierbar. Die Entsorgung erfolgt gemäß der örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften. Das CiCLO®-Logo und die Marken sind eingetragene Marken von Intrinsic Advanced Materials, LLC.