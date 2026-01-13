Dank ihres geringen Gewichts verhindert die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-45 Battery das Ermüden der Schultern und Arme und spart dadurch jede Menge Kraft. Das diamantgeschliffene Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis, zudem ermöglicht das ergonomische Griffdesign eine komfortable und sichere Handhabung. Außerdem schützt die 2-Hand-Sicherheitsschaltung vor unbeabsichtigtem Starten der Heckenschere.