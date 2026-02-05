Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-45 Battery Set ist ein absolutes Leichtgewicht und sorgt somit für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten, ohne die Schultern und Arme zu ermüden. Ihr Griff ist ergonomisch gestaltet, was die Handhabung komfortabel und sicher macht. Das diamantgeschliffene Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis. Darüber hinaus wird ein unbeabsichtigtes Starten der Akku-Heckenschere dank 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Ladegerät enthalten.