HGE 18-45 Battery Set
Im Set mit Akku und Ladegerät: die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-45 Battery Set. Kräfteschonend dank des geringen Gewichts und präzise im Schnitt auf Grund des diamantgeschliffenen Messers.
Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-45 Battery Set ist ein absolutes Leichtgewicht und sorgt somit für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten, ohne die Schultern und Arme zu ermüden. Ihr Griff ist ergonomisch gestaltet, was die Handhabung komfortabel und sicher macht. Das diamantgeschliffene Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis. Darüber hinaus wird ein unbeabsichtigtes Starten der Akku-Heckenschere dank 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Ladegerät enthalten.
Merkmale und Vorteile
LeichtgewichtAuch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht.
Diamantgeschliffenes MesserDas Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches GriffdesignFür einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|45
|Zahnabstand (mm)
|18
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2700
|Schneidmessertyp
|Gestanzt, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|300
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Messerschutz
Videos
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
HGE 18-45 Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.