Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery macht das Schneiden von Hecken extrem komfortabel. Sie verfügt zum Beispiel über einen um 180° drehbaren Handgriff, der das Ermüden der Arme oder Schultern in unterschiedlichen Arbeitspositionen wie zum Beispiel dem Vertikalschnitt verhindert. Darüber hinaus ist auch der aufsetzbare Schnittgutkehrer ein äußerst nützlicher Helfer. Denn er sorgt dafür, dass der Heckenschnitt nicht einfach in die Hecke fällt, sondern ganz bequem auf den Boden befördert werden kann. Das Messer der Akku-Heckenschere ist diamantgeschliffen, wodurch ein absolut präzises Schnittergebnis erreicht wird. Zudem verfügt das Messer über einen integrierten Messerspitzenschutz inklusive Aufhängeöse. Dadurch werden Gebäude, Böden und natürlich das Messer selbst vor Beschädigungen geschützt – und das Gerät lässt sich platzsparend an der Wand aufhängen. Ein weiteres Highlight der Akku-Heckenschere ist die Sägefunktion. Mit ihr lassen sich auch dickere Äste mühelos schneiden.