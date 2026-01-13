HGE 18-50 Battery
Ausgestattet mit einem um 180° drehbaren Griff und praktischem Schnittgutkehrer: die Akku-Heckenschere HGE 18-50 Battery für komfortables, sicheres und präzises Arbeiten.
Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery macht das Schneiden von Hecken extrem komfortabel. Sie verfügt zum Beispiel über einen um 180° drehbaren Handgriff, der das Ermüden der Arme oder Schultern in unterschiedlichen Arbeitspositionen wie zum Beispiel dem Vertikalschnitt verhindert. Darüber hinaus ist auch der aufsetzbare Schnittgutkehrer ein äußerst nützlicher Helfer. Denn er sorgt dafür, dass der Heckenschnitt nicht einfach in die Hecke fällt, sondern ganz bequem auf den Boden befördert werden kann. Das Messer der Akku-Heckenschere ist diamantgeschliffen, wodurch ein absolut präzises Schnittergebnis erreicht wird. Zudem verfügt das Messer über einen integrierten Messerspitzenschutz inklusive Aufhängeöse. Dadurch werden Gebäude, Böden und natürlich das Messer selbst vor Beschädigungen geschützt – und das Gerät lässt sich platzsparend an der Wand aufhängen. Ein weiteres Highlight der Akku-Heckenschere ist die Sägefunktion. Mit ihr lassen sich auch dickere Äste mühelos schneiden.
Merkmale und Vorteile
Drehbarer HandgriffDer Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitshaltung.
SchnittgutkehrerBefördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.
SägefunktionBesonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Diamantgeschliffenes Messer
- Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Führungsschutz
- Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
- Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung an der Wand.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|50
|Zahnabstand (mm)
|22
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2700
|Schneidmessertyp
|Gestanzt, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Messerschutz
- Schnittgutkehrer
Ausstattung
- Handgriff: Drehbar
- Sägefunktion
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Videos
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
HGE 18-50 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.