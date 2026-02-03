Die Kehrmaschine, die einen Schritt weiter geht – die limitiert verfügbare schwarze S 4 Twin Go!Further aus 30 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze, ihren 2 Seitenbesen und einer Kehrbreite von insgesamt 680 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 2400 m² pro Stunde. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Zusätzlich ist die S 4 Twin Go!Further mit einer Greifzange ausgestattet, die bequem am Schubbügel eingeclipst werden kann. So lassen sich auch grobe Verschmutzungen wie Müll hygienisch und ohne Bücken aufsammeln. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Durch die werkzeuglose Seitenbesenanbringung ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit.