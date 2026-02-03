Der OC Handheld Compact ist ein kompakter, handgehaltener Mitteldruckreiniger für die flexible, mobile Anwendung. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und dem 5-Meter-Ansaugschlauch für externe Wasserquellen kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschluss gereinigt werden – ideal für unterwegs und ums Haus. Das leichte, innovative Design mit einklappbarem Griff ermöglicht eine platzsparende Lagerung und den einfachen Transport. Mit der 2-stufigen Druckverstellung kann der Druck zwischen circa 6 und 15 bar angepasst werden, optimal für die Reinigung sensibler Oberflächen oder der Verlängerung der Akkulaufzeit auf bis zu 30 Minuten. Eine LED-Anzeige informiert dabei über Modus und Akkulaufzeit. Das 4-in-1 Multi Jet erlaubt den schnellen Wechsel zwischen 4 Strahlarten, während die Kärcher Düsentechnologie eine schonende und effektive Reinigung gewährleistet. Reinigungsmittel kann hierfür mit der dafür vorgesehenen Düse ausgebracht werden. Perfekt für schnelle, unkomplizierte Einsätze ohne aufwendiges Aufrüsten, ob beim Camping, nach Rad- oder Wandertouren oder im Garten. Der Akku ist per USB-C aufladbar. Eine Kompatibilität mit Gartenschlauchanschlüssen besteht nicht.