Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530, 1l

Optimale Pflege und Schutz für gewachste Holzböden oder Holzböden mit Öl-Wachs-Finish. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.