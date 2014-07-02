Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530, 1l

Optimale Pflege und Schutz für gewachste Holzböden oder Holzböden mit Öl-Wachs-Finish. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschaften
  • Optimale Pflege und Schutz
  • Frischt auf
  • Verleiht seidenmatten Glanz
  • Gut polierbar
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
  • Made in Germany
Anwendungsgebiete
  • Gewachste Holzböden
  • Holzböden mit Öl-Wachs-Finish