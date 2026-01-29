VC 4 Cordless myHome Car
Kompakt, leicht und immer schnell zur Hand: Als Akku-Staubsauger mit beutellosem Filtersystem ist der VC 4 Cordless myHome Car perfekt für kleine Haushalte und für die Autoinnenreinigung.
Ist immer da, wenn man ihn braucht: Der Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome Car ermöglicht mit geringem Gewicht und uneingeschränkter Bewegungsfreiheit eine besonders vielseitige und komfortable Anwendung. Ohne Saugrohr wird er zum kompakten Handstaubsauger – perfekt für die Autoinnenreinigung. Das passende Zubehör wird dafür gleich mitgeliefert. Es beinhaltet eine Fugendüse, eine weitere lange, flexible Fugendüse zur Reinigung von Zwischenräumen, einen 2-in-1-Möbelpinsel für empfindliche Oberflächen, einen Verlängerungsschlauch für eine bessere Reichweite und eine große Polsterdüse. Voll aufgeladen beträgt die Laufzeit bis zu 30 Minuten. Praktische Ausstattungsmerkmale erleichtern das Staubsaugen. Dazu gehören eine aktive Bodendüse für die zuverlässige Schmutzaufnahme auf Hartböden und Teppichen, eine Boost-Funktion für ein kurzzeitiges Leistungsplus, die 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters und eine Feststelltaste, die das permanente Drücken der Powertaste überflüssig macht. An der mitgelieferten Wandhalterung kann der Staubsauger platzsparend und gut aufgeräumt verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Optimal abgestimmte TechnikLeistungsfähiger 21,6 V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 30 min im Normalmodus.
2-stufige LeistungsregulierungAusreichend Laufzeit für die Reinigung kleiner Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Bis zu 18 min Laufzeit in der höchsten Leistungsstufe.
Zusätzliches Zubehör speziell für die AutoinnenreinigungLange, flexible Fugendüse und flexibler Verlängerungsschlauch für optimale und komfortable Erreichbarkeit von sämtlichen Oberflächen im Auto. Große Polsterdüse zur schnellen und gründlichen Reinigung von Autositzen.
Einfache Bedienbarkeit
- Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen.
- Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
- Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Durchdachtes Filtersystem
- 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und Schwammfilter.
- Kein Nachkauf von Filterbeuteln erforderlich.
- Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Aktive Bodendüse
- Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle.
- Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
- Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln.
Einfaches Verstauen des Akku-Staubsaugers
- Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden.
- Platzsparend und sofort einsatzfähig.
- Komfortables Aufladen durch festen Stellplatz.
Vielseitiger Einsatz
- Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|650
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|21,6
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 30 Boost-Modus: / ca. 18
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|345
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Lieferumfang
- Akku: 21,6 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück)
- Schaumstofffilter
- Lufteinlassfilter: 1 Stück
- Universal Bodendüse
- Fugendüse
- Lange flexible Fugendüse
- Flexibler Verlängerungsschlauch
- Große Polsterdüse
- 2-in-1 Möbelpinsel
- Saugrohr: Kunststoff
- Kleine Wandhalterung
Ausstattung
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Textile Oberflächen
- Treppen
- Fahrzeuginnenraum
Zubehör
