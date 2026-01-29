Ist immer da, wenn man ihn braucht: Der Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome Car ermöglicht mit geringem Gewicht und uneingeschränkter Bewegungsfreiheit eine besonders vielseitige und komfortable Anwendung. Ohne Saugrohr wird er zum kompakten Handstaubsauger ­– perfekt für die Autoinnenreinigung. Das passende Zubehör wird dafür gleich mitgeliefert. Es beinhaltet eine Fugendüse, eine weitere lange, flexible Fugendüse zur Reinigung von Zwischenräumen, einen 2-in-1-Möbelpinsel für empfindliche Oberflächen, einen Verlängerungsschlauch für eine bessere Reichweite und eine große Polsterdüse. Voll aufgeladen beträgt die Laufzeit bis zu 30 Minuten. Praktische Ausstattungsmerkmale erleichtern das Staubsaugen. Dazu gehören eine aktive Bodendüse für die zuverlässige Schmutzaufnahme auf Hartböden und Teppichen, eine Boost-Funktion für ein kurzzeitiges Leistungsplus, die 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters und eine Feststelltaste, die das permanente Drücken der Powertaste überflüssig macht. An der mitgelieferten Wandhalterung kann der Staubsauger platzsparend und gut aufgeräumt verstaut werden.