Kompakter Akku-Staubsauger mit starker Wirkung: Der VC 4 Cordless myHome Pet ist schnell zur Hand und entfernt Staub, Schmutz und Tierhaare zuverlässig von allen Böden und Oberflächen. Dabei punktet der beutellose Akkustaubsauger mit viel Komfort, geringem Gewicht und uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. Die angenehme Lautstärke verhindert, dass Haustiere erschrecken. Voll aufgeladen beträgt die Laufzeit bis zu 30 Minuten. Wahlweise ist der Einsatz als Boden- oder Handstaubsauger möglich. Die aktive, motorisierte Bodendüse sorgt für eine gründliche Aufnahme von Schmutz und Haaren auf Hartböden und Teppichen. Und die motorisierte Miniturbobürste entfernt zuverlässig tief sitzenden Schmutz, Krümel, Hautpartikel sowie Haare von Polstern, Tierbetten und Matratzen. Weitere, praktische Ausstattungsmerkmale: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion für ein kurzzeitiges Leistungsplus bei Bedarf und eine Feststelltaste, die das permanente Drücken der Powertaste überflüssig macht. Eine Fugendüse, ein 2-in-1-Möbelpinsel und eine Wandhalterung komplettieren den Lieferumfang.