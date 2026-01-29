VC 4 Cordless myHome Pet
Kompakt, ohne Filterbeutel und perfekt für die Beseitigung von Tierhaaren: Der Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome Pet eignet sich besonders gut für kleine Haushalte mit Haustieren.
Kompakter Akku-Staubsauger mit starker Wirkung: Der VC 4 Cordless myHome Pet ist schnell zur Hand und entfernt Staub, Schmutz und Tierhaare zuverlässig von allen Böden und Oberflächen. Dabei punktet der beutellose Akkustaubsauger mit viel Komfort, geringem Gewicht und uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. Die angenehme Lautstärke verhindert, dass Haustiere erschrecken. Voll aufgeladen beträgt die Laufzeit bis zu 30 Minuten. Wahlweise ist der Einsatz als Boden- oder Handstaubsauger möglich. Die aktive, motorisierte Bodendüse sorgt für eine gründliche Aufnahme von Schmutz und Haaren auf Hartböden und Teppichen. Und die motorisierte Miniturbobürste entfernt zuverlässig tief sitzenden Schmutz, Krümel, Hautpartikel sowie Haare von Polstern, Tierbetten und Matratzen. Weitere, praktische Ausstattungsmerkmale: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion für ein kurzzeitiges Leistungsplus bei Bedarf und eine Feststelltaste, die das permanente Drücken der Powertaste überflüssig macht. Eine Fugendüse, ein 2-in-1-Möbelpinsel und eine Wandhalterung komplettieren den Lieferumfang.
Merkmale und Vorteile
Optimal abgestimmte TechnikLeistungsfähiger 21,6 V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 30 min im Normalmodus.
2-stufige LeistungsregulierungAusreichend Laufzeit für die Reinigung kleiner Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Bis zu 18 min Laufzeit in der höchsten Leistungsstufe.
Zusätzliches Zubehör speziell für HaustierbesitzerDie motorisierte Miniturbobürste entfernt lose Tierhaare einfach und gründlich von Polstermöbeln.
Einfache Bedienbarkeit
- Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen.
- Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
- Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Durchdachtes Filtersystem
- 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und Schwammfilter.
- Kein Nachkauf von Filterbeuteln erforderlich.
- Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Aktive Bodendüse
- Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle.
- Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
- Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln.
Einfaches Verstauen des Akku-Staubsaugers
- Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden.
- Platzsparend und sofort einsatzfähig.
- Komfortables Aufladen durch festen Stellplatz.
Vielseitiger Einsatz
- Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|650
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|21,6
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 30 Boost-Modus: / ca. 18
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|345
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Lieferumfang
- Akku: 21,6 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück)
- Schaumstofffilter
- Lufteinlassfilter: 1 Stück
- Universal Bodendüse
- Miniturbobürste
- Fugendüse
- 2-in-1 Möbelpinsel
- Saugrohr: Kunststoff
- Kleine Wandhalterung
Ausstattung
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Videos
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Tierhaare
Zubehör
VC 4 Cordless myHome Pet Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.