Sauberkeit kann so einfach sein: Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily wird das Staubsaugen zu einem echten Reinigungserlebnis. 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features. Weitere Vorteile sind die angenehme Lautstärke und eine übersichtliche Batteriestatusanzeige, die den Akkustatus und entsprechende Meldungen jederzeit anzeigt. Außerdem entfällt durch den komfortablen Caps Lock das permanente manuelle Drücken der Powertaste. Die Wandhalterung mit Ladefunktion macht das Verstauen und Laden des Saugers sehr komfortabel. Der leistungsstarke BLDC-Motor (250 W) in Kombination mit einer Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen.