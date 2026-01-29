VC 6 Cordless ourFamily
Müheloses und zuverlässiges Reinigen in größeren Haushalten: Der Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily punktet mit angenehmem Gewicht, beutellosem Filtersystem und saugstarker Leistung.
Sauberkeit kann so einfach sein: Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily wird das Staubsaugen zu einem echten Reinigungserlebnis. 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features. Weitere Vorteile sind die angenehme Lautstärke und eine übersichtliche Batteriestatusanzeige, die den Akkustatus und entsprechende Meldungen jederzeit anzeigt. Außerdem entfällt durch den komfortablen Caps Lock das permanente manuelle Drücken der Powertaste. Die Wandhalterung mit Ladefunktion macht das Verstauen und Laden des Saugers sehr komfortabel. Der leistungsstarke BLDC-Motor (250 W) in Kombination mit einer Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen.
Merkmale und Vorteile
Optimal abgestimmte TechnikLeistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 50 min im Normalmodus. 250-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem.
Durchdachtes Filtersystem3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) für besonders saubere Abluft. Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Aktive BodendüseOptimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
2-stufige Leistungsregulierung
- Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen.
- Optionaler Boost-Modus.
Wandhalterung inklusive Ladeoption
- Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden.
- Komfortables Laden durch einfaches Einhängen.
Intuitives Feedback und Ladeanzeige
- Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige.
- Übersichtliche Batterieanzeige.
Einfache Bedienbarkeit
- Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen.
- Optionaler Boost-Modus.
- Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|800
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|25,2
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 50 Boost-Modus: / ca. 11
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|235
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Lieferumfang
- Akku: 25,2 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück)
- HEPA-Filtertyp: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Lufteinlassfilter: 1 Stück
- Große Universal Bodendüse mit LED
- Fugendüse
- Polsterdüse und Möbelpinsel (2-in-1)
- Saugrohr: Metall
- Große Wandhalterung mit Ladefunktion
Ausstattung
- Softgripeinlage am Handgriff
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Textile Oberflächen
- Treppen
Zubehör
VC 6 Cordless ourFamily Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.