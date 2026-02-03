Bewegungsfreiheit trifft auf Komfort. Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus wird das Saugen zu einem echten Reinigungserlebnis: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features. Weitere Vorteile sind die angenehme Lautstärke, separates Filterreinigungswerkzeug und eine übersichtliche Batteriestatusanzeige, die Störungen meldet. Außerdem entfällt durch den komfortablen Caps Lock das permanente manuelle Drücken der Powertaste. Die Wandhalterung mit Ladefunktion macht das Verstauen und Laden des Saugers sehr komfortabel. Der leistungsstarke BLDC-Motor (250 W) in Kombination mit einer Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen. Die Laufzeit beträgt 50 Minuten, ein 2. Akku verlängert dies entsprechend. Das Filterreinigungswerkzeug und der beiliegende 2. Lufteinlassfilter machen die Reinigung zum Kinderspiel: einfach Filterreinigungswerkzeug aufstecken, 2. Lufteinlassfilter einsetzen und säubern.