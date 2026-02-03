Macht das Saugen zum Reinigungserlebnis: Der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Car bietet zu Hause wie im Auto maximale Bewegungsfreiheit bei einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Der BLDC-Motor mit 250 Watt sorgt für müheloses Saugen, sowohl beim großen Hausputz als auch im Autoinnenraum. Die motorisierte Bodendüse mit LED-Beleuchtung saugt auf Hartböden ebenso gründlich wie auf Teppichbelägen. Die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und das Zubehör machen den Sauger besonders vielseitig in der Anwendung, auch als Handstaubsauger. Vor allem im Auto bietet die LED-Fugendüse Vorteile bei der Reinigung in engen und dunklen Bereichen. Mit dem 2-in-1-Möbelpinsel werden auch empfindliche Flächen am Armaturenbrett schonend abgesaugt. Der Verlängerungsschlauch erhöht die Reichweite, und die Polsterdüse eignet sich perfekt für Autositze. Weitere überzeugende Merkmale sind die einfache 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, die Boost-Funktion für mehr Saugleistung, das ergonomische Design für eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln, eine 3-stufige Batterieanzeige und das angenehm leise Betriebsgeräusch. Auch eine Wandhalterung mit Ladefunktion ist im Lieferumfang enthalten.