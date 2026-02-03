VC 6 Cordless ourFamily Extra
Rundum komplett ausgestattet: Der beutellose Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Extra bietet viel Zubehör für die mühelose Reinigung. Plus: freistehende Parkstation ohne Wandmontage.
Vielseitiger Einsatz dank Zubehör-Plus: Der VC 6 Cordless ourFamily Extra ist mit viel Zubehör bestens gerüstet für alles, was ein Staubsauger leisten muss. Dabei bietet er maximalen Komfort bei einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Der BLDC-Motor mit 250 Watt sorgt für müheloses Saugen, sowohl beim großen Hausputz als auch bei kleinen Malheuren. Die motorisierte Bodendüse mit LED-Beleuchtung saugt auf Hartböden ebenso gründlich wie auf Teppichbelägen. Für Polstermöbel oder Matratzen gibt es eine motorisierte Miniturbobürste. Komfortabel sind die 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, die Boost-Funktion für mehr Saugleistung, das ergonomische Design für eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln, eine 3-stufige Batterieanzeige und die angenehme Lautstärke beim Saugen. Die Feststelltaste macht das permanente Drücken der Powertaste überflüssig. Mit seinem geringen Gewicht lässt sich das Gerät auch als kompakter Handstaubsauger verwenden. Im Lieferumfang enthalten sind eine LED-Fugendüse für dunkle Ecken und Ritzen, ein 2-in-1-Möbelpinsel, Filterreinigungswerkzeug sowie ein zweiter Wechselfilter und eine freistehende Parkstation mit Zubehöraufbewahrung und Ladefunktion.
Merkmale und Vorteile
Optimal abgestimmte TechnikLeistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 50 min im Normalmodus. 250-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem.
Durchdachtes Filtersystem3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Zusätzliches Zubehör für extra viele AnwendungsmöglichkeitenPolstermöbel oder schmale Nischen und Ecken werden mit zusätzlichen Düsen, wie der Miniturbobürste und der LED-Fugendüse, noch einfacher gereinigt. Die Motorisierung der Miniturbobürste und die Beleuchtung der LED-Fugendüse sorgen für bessere Schmutzentfernung und Erkennung. Die freistehende Lade- und Aufbewahrungsstation macht das Befestigen an der Wand überflüssig.
Aktive Bodendüse
- Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle.
- Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln.
- Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
2-stufige Leistungsregulierung
- Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen.
- Optionaler Boost-Modus.
Intuitives Feedback und Ladeanzeige
- Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige.
- Übersichtliche Batterieanzeige.
Einfache Bedienbarkeit
- Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen.
- Optionaler Boost-Modus.
- Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Vielseitiger Einsatz
- Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|800
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|25,2
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 50 Boost-Modus: / ca. 11
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|235
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Lieferumfang
- Akku: 25,2 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück)
- HEPA-Filtertyp: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Lufteinlassfilter: 2 Stück
- Filterreinigungswerkzeug
- Große Universal Bodendüse mit LED
- Miniturbobürste
- LED-Fugendüse
- 2-in-1 Möbelpinsel
- Saugrohr: Metall
- Freistehende Parkstation mit Ladefunktion
Ausstattung
- Softgripeinlage am Handgriff
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Videos
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Treppen
Zubehör
VC 6 Cordless ourFamily Extra Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.