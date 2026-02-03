Vielseitiger Einsatz dank Zubehör-Plus: Der VC 6 Cordless ourFamily Extra ist mit viel Zubehör bestens gerüstet für alles, was ein Staubsauger leisten muss. Dabei bietet er maximalen Komfort bei einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Der BLDC-Motor mit 250 Watt sorgt für müheloses Saugen, sowohl beim großen Hausputz als auch bei kleinen Malheuren. Die motorisierte Bodendüse mit LED-Beleuchtung saugt auf Hartböden ebenso gründlich wie auf Teppichbelägen. Für Polstermöbel oder Matratzen gibt es eine motorisierte Miniturbobürste. Komfortabel sind die 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, die Boost-Funktion für mehr Saugleistung, das ergonomische Design für eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln, eine 3-stufige Batterieanzeige und die angenehme Lautstärke beim Saugen. Die Feststelltaste macht das permanente Drücken der Powertaste überflüssig. Mit seinem geringen Gewicht lässt sich das Gerät auch als kompakter Handstaubsauger verwenden. Im Lieferumfang enthalten sind eine LED-Fugendüse für dunkle Ecken und Ritzen, ein 2-in-1-Möbelpinsel, Filterreinigungswerkzeug sowie ein zweiter Wechselfilter und eine freistehende Parkstation mit Zubehöraufbewahrung und Ladefunktion.