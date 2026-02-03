VC 6 Cordless ourFamily Pet
Der beutellose Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Pet reinigt mit hoher Saugleistung und bietet passendes Zubehör, um lose Haare und Hautpartikel von Haustieren gründlich zu entfernen.
Der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Pet überzeugt mit hervorragenden Ergebnissen, komfortabler Handhabung und maximaler Bewegungsfreiheit bei einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Der kraftvolle BLDC-Motor mit 250 Watt sorgt für müheloses Saugen und gründliche Reinigung auch dann, wenn Tierhaare und Hautschuppen entfernt werden müssen. Bei Bedarf bietet die Boost-Funktion ein Leistungsplus. Die motorisierte Bodendüse mit LED-Licht reinigt Hartböden und Teppiche. Für Polstermöbel und Matratzen gibt es eine motorisierte Miniturbobürste. Komfortabel sind die 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, das ergonomische Design für eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln und die 3-stufige Batterieanzeige. Von Vorteil ist auch die angenehme Lautstärke beim Saugen, die Haustiere nicht erschrecken lässt. Die Feststelltaste macht das permanente Drücken der Powertaste überflüssig. Das kompakte Gerät kann auch als Handstaubsauger verwendet werden, beispielsweise beim Absaugen vom Möbeln. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse, ein 2-in-1-Möbelpinsel, Filterreinigungswerkzeug sowie ein zweiter Wechselfilter und eine Wandhalterung mit Ladefunktion.
Merkmale und Vorteile
Optimal abgestimmte TechnikLeistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 50 min im Normalmodus. 250-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem.
Durchdachtes Filtersystem3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Zusätzliches Zubehör speziell für HaustierbesitzerDie motorisierte Miniturbobürste entfernt lose Tierhaare einfach und gründlich von Polstermöbeln. Einfache Filterreinigung – wichtig bei erhöhtem Schmutzaufkommen in Haushalten mit Tieren, wenn der Filter öfter gereinigt werden sollte.
Aktive Bodendüse
- Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle.
- Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln.
- Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
2-stufige Leistungsregulierung
- Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen.
- Optionaler Boost-Modus.
Wandhalterung inklusive Ladeoption
- Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden.
- Komfortables Laden durch einfaches Einhängen.
Intuitives Feedback und Ladeanzeige
- Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige.
- Übersichtliche Batterieanzeige.
Einfache Bedienbarkeit
- Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen.
- Optionaler Boost-Modus.
- Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Vielseitiger Einsatz
- Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|800
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|25,2
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 50 Boost-Modus: / ca. 11
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|235
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Lieferumfang
- Akku: 25,2 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück)
- HEPA-Filtertyp: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Lufteinlassfilter: 2 Stück
- Filterreinigungswerkzeug
- Große Universal Bodendüse mit LED
- Miniturbobürste
- Fugendüse
- 2-in-1 Möbelpinsel
- Saugrohr: Metall
- Große Wandhalterung mit Ladefunktion
Ausstattung
- Softgripeinlage am Handgriff
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Videos
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Tierhaare
Zubehör
VC 6 Cordless ourFamily Pet Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.