Der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Pet überzeugt mit hervorragenden Ergebnissen, komfortabler Handhabung und maximaler Bewegungsfreiheit bei einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Der kraftvolle BLDC-Motor mit 250 Watt sorgt für müheloses Saugen und gründliche Reinigung auch dann, wenn Tierhaare und Hautschuppen entfernt werden müssen. Bei Bedarf bietet die Boost-Funktion ein Leistungsplus. Die motorisierte Bodendüse mit LED-Licht reinigt Hartböden und Teppiche. Für Polstermöbel und Matratzen gibt es eine motorisierte Miniturbobürste. Komfortabel sind die 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, das ergonomische Design für eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln und die 3-stufige Batterieanzeige. Von Vorteil ist auch die angenehme Lautstärke beim Saugen, die Haustiere nicht erschrecken lässt. Die Feststelltaste macht das permanente Drücken der Powertaste überflüssig. Das kompakte Gerät kann auch als Handstaubsauger verwendet werden, beispielsweise beim Absaugen vom Möbeln. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse, ein 2-in-1-Möbelpinsel, Filterreinigungswerkzeug sowie ein zweiter Wechselfilter und eine Wandhalterung mit Ladefunktion.