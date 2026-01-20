VC 7 Signature Line
Der Staubsauger VC 7 Signature Line mit innovativem Dust Sensor und zweitem Akku. Mit Filterreinigungswerkzeug, Fugendüse, Miniturbobürste, Möbelpinsel sowie Wandhalterung mit Ladefunktion.
Nur unsere innovativsten und leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Dadurch ist der neue VC 7 Signature Line auf einen Blick als bestes Gerät seiner Kategorie erkennbar. Mit Highlights wie dem Dust Sensor, der aktiven Bodendüse oder der 2-stufigen Leistungsregelung setzt er auch bei Reinigungsergebnissen und Laufzeit neue Maßstäbe. Dank zweitem Akku ist der VC 7 Signature Line jederzeit einsatzbereit, um in großen Haushalten schnell klar Schiff zu machen.
Merkmale und Vorteile
Signature Line-BenefitsDie Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
Zweiter AkkuFür endlose Laufzeit.
Dust-Sensor-TechnologieAutomatische Stauberkennung und Leistungsregulierung. Längere Laufzeit durch intelligente Leistungsanpassung. Kinderleichtes und müheloses Staubsaugen.
Aktive Bodendüse
- Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle.
- Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln.
- Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
Durchdachtes Filtersystem
- 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter.
- HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) für besonders saubere Abluft.
- Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Einfache Bedienbarkeit
- Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen.
- Optionaler Boost-Modus.
- Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Intuitives Feedback und Ladeanzeige
- Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige.
- Übersichtliche Batterieanzeige.
Wandhalterung inklusive Ladeoption
- Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden.
- Komfortables Laden durch einfaches Einhängen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|800
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|25,2
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 60 Boost-Modus: / ca. 8
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|220
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Lieferumfang
- Akku: 25,2 V / 2,5 Ah Akku (2 Stück)
- HEPA-Filtertyp: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Lufteinlassfilter: 2 Stück
- Filterreinigungswerkzeug
- Große Universal Bodendüse mit LED
- Miniturbobürste
- Fugendüse
- 2-in-1 Möbelpinsel
- Saugrohr: Metall
- Große Wandhalterung mit Ladefunktion
Ausstattung
- Softgripeinlage am Handgriff
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
- Staubsensor
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Teppiche
- Textile Oberflächen
- Treppen
Zubehör
