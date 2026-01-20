Nur unsere innovativsten und leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Dadurch ist der neue VC 7 Signature Line auf einen Blick als bestes Gerät seiner Kategorie erkennbar. Mit Highlights wie dem Dust Sensor, der aktiven Bodendüse oder der 2-stufigen Leistungsregelung setzt er auch bei Reinigungsergebnissen und Laufzeit neue Maßstäbe. Dank zweitem Akku ist der VC 7 Signature Line jederzeit einsatzbereit, um in großen Haushalten schnell klar Schiff zu machen.