Reinigung des Empfangsbereichs

Auch mit dieser Maßnahme benötigen die Böden natürlich regelmäßig eine gründliche Reinigung. Bei harten und elastischen Böden, wie etwa bei Fliesen oder Linoleum, kommen zur täglichen Unterhaltsreinigung oftmals manuelle Wischsysteme zum Einsatz. Auch Trockensauger oder alternativ Nass-/Trockensauger haben sich bei der Unterhaltsreinigung bewährt, denn sie erfüllen vielfältige Reinigungsaufgaben und passen sich flexibel an unterschiedliche Bodenbeläge an. Was darüber hinaus bedacht werden sollte: Bereits ab einer Fläche von 100 Quadratmetern rechnet sich der Einsatz einer wendigen Scheuersaugmaschine. Diese arbeitet nicht nur gründlicher, als ein manuelles Wischsystem es erlaubt – sie erzielt auch ein hygienischeres Ergebnis, da hier die Schmutzflotte sofort aufgesaugt wird. Auch bei intensiveren Reinigungsschritten, wie Zwischen- und Grundreinigung, sorgt die Scheuersaugmaschine für Zeitersparnis und überzeugende Resultate gleichermaßen. Von besonderer Bedeutung bei der Bodenreinigung ist, dass die unterschiedlichen Bodenbeläge, die in Empfangsräumen zum Einsatz kommen, auch unterschiedliche Reinigungsanforderungen stellen. Darum sollte die Beschaffenheit der Beläge unbedingt bei allen Reinigungsprozessen berücksichtigt werden.