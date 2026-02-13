Akkubetrieben, leicht und robust: Unser handgehaltener, professioneller Nasssauger WVP 10 überzeugt mit hochwertigen Komponenten wie beispielsweise dem schnelldrehenden Motor, der im Vergleich zu herkömmlichen Geräten eine deutlich höhere Absaugleistung bietet. Das Ergebnis sind streifenfreie Oberflächen, ob Sie den Nasssauger als Fenstersauger nutzen, Fliesen, Spiegel, Vitrinen, Theken oder jede andere glatte Oberfläche reinigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie vertikal, horizontal oder sogar über Kopf arbeiten, der Sauger liegt immer gut in der Hand und die Reinigungsergebnisse sind in jeder Lage perfekt – dank des manuell einstellbaren Abstandhalters auch bis an die Kanten. Der 200-Milliliter-Schmutzwassertank bietet genügend Kapazität für längere Anwendungen, ist einfach und schnell entleerbar und spülmaschinenfest. Im Lieferumfang enthalten sind ein Akku (30 Minuten Laufzeit), das zugehörige Ladegerät, eine Sprühflasche und ein Mikrofaser-Wischbezug.