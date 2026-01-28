Puzzi 10/1 Edition
Serienmäßig mit 240-mm-Teppichbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse und 48 Tabs RM 760 – das Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1 Edition zur Reinigung von Polstern und Teppichflächen.
Der professionelle Waschsauger Puzzi 10/1 Edition von Kärcher hat eine sehr gute Rücksaugleistung und ermöglicht hygienische Reinigungsergebnisse sowie eine schnelle Wiederbegehbarkeit von textilen Flächen. Dazu sprüht das Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein, saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab und eignet sich so perfekt zur Reinigung von Polstern, Teppichböden und anderen textilen Oberflächen. Die robuste, kompakte Bauweise des Puzzi 10/1 Edition sorgt für eine lange Lebensdauer und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit – ideal für Gebäudereiniger, im Hotel- und Gaststättengewerbe oder bei der Fahrzeuginnenreinigung. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Polster- und die Bodendüse transparent gehalten. Große, per Hand oder Fuß bedienbare Drucktasten erhöhen den Anwenderkomfort. Das im Lieferumfang enthaltende Zubehör ist besonders umfangreich: 240-mm-Teppichbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse und dazu noch 48 Tabs RM 760.
Merkmale und Vorteile
Hervorragende ReinigungsleistungPerfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen. Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung. Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt.
Professional-Qualität: ausgesprochen robust und langlebigEffiziente Pumpe mit hoher Lebensdauer. Leistungsstarke Turbine mit hervorragender Rücksaugleistung. Robustes Design und Bumper schützen das Gerät vor Stößen und Schlägen.
Umfangreiches Set zur TeppichreinigungFlexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse. 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr. Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.
Praktische Polsterdüse
- Einfache und gründliche Reinigung von Polstern und Polstermöbeln.
- Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung.
- 110 Millimeter breite Düse zum Einstecken in die Sprüh-/Saugpistole.
Robuste, lange Fugendüse
- Ideal zur Reinigung von Polstern und Fahrzeuginnenräume
- Leichte Reinigung von schwer erreichbaren Stellen: Zwischenräume, Fugen und Ecken.
- Praktische Länge von 253 mm.
Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter
- Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.
Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten
- Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten.
- Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang.
- 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen.
Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen
- Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen.
- Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben.
Kabelhaken
- Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels.
- Praktisch und kabelschonend.
- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Integrierte Aufbewahrung für Polster- und Teppichbodendüse
- Dank Clipkonstruktion ist die Polsterdüse jederzeit griffbereit.
- Integrierte Saugrohraufnahme mit Bodendüse im Tragegriff.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|20 - 25
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sprühmenge (l/min)
|1
|Sprühdruck (bar)
|1
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|10 / 9
|Leistung Turbine (W)
|1250
|Leistung Pumpe (W)
|40
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Kabellänge (m)
|7,5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|10,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|709 x 322 x 438
Lieferumfang
- Polsterdüse
- Reinigungsmittel: RM 760 Tabs, 48 Stück
- Sprüh-/Saugschlauch: 2.5 m
- Kabelhaken
- Bodendüse: 240 mm
- Fugendüse
- Sprüh-/Saugpistole
- D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr
- Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser
- Sprüh-/Saugrohr: 1 Stück
Ausstattung
- Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse
- Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse
- Düsenmundstück: Polsterdüse, Blau
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur intensiven Tiefenreinigung von Polstern und Polstermöbeln
- Zur Zwischenreinigung und der gezielten Fleckbehandlung von Teppichböden
- Zur Reinigung aller textiler Oberflächen – auch in Fahrzeugen
- Zur intensiven Tiefenreinigung textiler Fahrzeugsitze
- Zur gezielten Tiefenreinigung kleinerer Teppichflächen
- Zur Reinigung von Polstern und Textilflächen in hygienisch sensiblen Bereichen
- Zur Tiefenreinigung von Teppichen und textilen Bodenbelägen