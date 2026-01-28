Der professionelle Waschsauger Puzzi 10/1 Edition von Kärcher hat eine sehr gute Rücksaugleistung und ermöglicht hygienische Reinigungsergebnisse sowie eine schnelle Wiederbegehbarkeit von textilen Flächen. Dazu sprüht das Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein, saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab und eignet sich so perfekt zur Reinigung von Polstern, Teppichböden und anderen textilen Oberflächen. Die robuste, kompakte Bauweise des Puzzi 10/1 Edition sorgt für eine lange Lebensdauer und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit – ideal für Gebäudereiniger, im Hotel- und Gaststättengewerbe oder bei der Fahrzeuginnenreinigung. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Polster- und die Bodendüse transparent gehalten. Große, per Hand oder Fuß bedienbare Drucktasten erhöhen den Anwenderkomfort. Das im Lieferumfang enthaltende Zubehör ist besonders umfangreich: 240-mm-Teppichbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse und dazu noch 48 Tabs RM 760.