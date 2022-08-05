Die Arbeitstische für das Zerteilen und Verarbeiten des Fleischs sind üblicherweise aus Edelstahl, die Schneidebretter meist aus Kunststoff. Ein direktes Schneiden auf der Edelstahlfläche würde die Messer schnell stumpf werden lassen. Die Bretter bringen enorme Anforderungen an die Hygiene mit sich. Denn unter einem Mikroskop betrachtet gleichen bereits nur wenige Male benutzte Bretter einer Oberfläche, die von zahlreichen Kratern geprägt ist. Hier nisten sich Keime ein. Um diese auch in den tiefsten Kratern zu erreichen und daraus zu entfernen, empfiehlt sich die Reinigung mithilfe eines Schaumsystems. Denn Schaum hat ein besonders gutes Kriechverhalten, eine hohe Kontaktzeit und dringt tief in die Struktur der Bretter ein. Ein weiterer Pluspunkt: Der Anwender kann visuell gut kontrollieren, welche Bereiche bereits bearbeitet wurden.

Für den Reinigungsvorgang empfiehlt es sich, die Schneidebretter vertikal auf den Arbeitstischen – leicht schräg angelehnt an eine dahinterliegende Wand oder Ähnliches – aufzustellen und sowohl die Bretter als auch die Tischflächen zuerst mit warmem Wasser (geringen Druck einstellen!) abzuspülen. Anschließend kann der Schaum – etwa mit einem Hochdruckreiniger und einer Becher-Schaumlanze – ausgebracht werden. Für diesen Vorgang empfiehlt sich ein hochalkalisches Reinigungsmittel, damit sowohl Fette als auch Eiweiße effizient gelöst werden. Ab und an ist ein Wechsel auf ein saures Reinigungsmittel sinnvoll, um möglichen Kalkablagerungen durch die hohe Menge an Wasser entgegenzuwirken. Zudem hat ein regelmäßiger Wechsel positive Auswirkungen auf die Lebensdauer der zu reinigenden Materialien. Die in der Metzgerei verwendeten Reinigungsmittel müssen für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet sein. Nach entsprechender Einwirkzeit sollte der Schaum gründlich abgespült werden und die Flächen sollten anschließend gut abtrocknen. Wichtig: Das Wasser, das für den Reinigungsvorgang eingesetzt wird, muss aus einer Trinkwasserquelle kommen.