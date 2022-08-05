Lebensmittelproduktion: Hygiene und Reinigung

Hygiene in der Lebensmittelproduktion: Besondere Bedingungen erfordern besondere Maßnahmen

Um hygienisch einwandfreie Lebensmittel zu erzeugen, müssen Arbeitsbereiche, Lager- und Kühlräume sorgfältig sauber gehalten werden. Insbesondere bei den niedrigen Temperaturen in Kühlhäusern ist ein professionelles und systematisches Vorgehen, das den gegebenen Materialien und den geltenden Hygieneanforderungen in der Lebensmittelproduktion Rechnung trägt, von sehr großer Bedeutung. Denn nicht selten werden in Kühlhäusern Produkte oder Rohstoffe aufbewahrt, die keine Fehler verzeihen und die, wenn sie sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden, Produktionsabläufe beeinflussen oder für einen Vertrauensverlust beim Abnehmer sorgen können.

Auch in Metzgereien und kleinen Schlachtbetrieben wie auf Bauernhöfen müssen Verunreinigungen wie Blut, Proteine und Fette sowie grobe Fleischabfälle effizient beseitigt werden, sodass Keime keine Chance auf Ausbreitung haben. Wichtig ist dabei die Desinfektion, um pathogene Mikroorganismen vollständig zu beseitigen oder auf ein solches Minimum zu reduzieren, dass die verbleibende Menge nicht gesundheitsgefährdend ist.

In Bäckerei und Backstube gilt es darüber hinaus, durch geeignete Reinigungsmaßnahmen Hygiene und einen angenehmen Eindruck für den Kunden sicherzustellen. Zu den grundlegenden Hygienemaßnahmen zählen daher Temperaturkontrollen, Personalhygiene sowie die detaillierte Erstellung und Umsetzung von Reinigungs- und Hygieneplänen. Eine umsichtige und planvolle Reinigung ist eine Investition in Qualität – und damit eine Investition, die sich immer lohnt.