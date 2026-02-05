Die KIRA BR 200 vereint intelligente Technik mit hoher Flächenleistung. Dank großer Arbeitsbreite und hoher Fahrgeschwindigkeit reinigt sie effizient und gründlich – auch strukturierte und unebene Böden. Vorkehren und Schrubben erfolgen durch die Walzenbürstentechnik zeitsparend in einem Schritt. Ein Seitenbesen sorgt für randnahe Sauberkeit. Das leistungsstarke Multisensorsystem mit 360°-Rundumsicht erkennt zuverlässig Hindernisse, Überhänge und Glasflächen und sorgt dadurch für eine sichere Navigation. Die separat erhältliche Dockingstation ermöglicht maximale Autonomie durch automatische Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung und Batterieladung. Mit der Kalenderfunktion können Reinigungsaufgaben im Voraus geplant und flexibel angepasst werden. Die KIRA BR 200 ist voll autonom einsetzbar, lässt sich bei Bedarf aber auch manuell als Aufsitzmaschine steuern. Über den KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App ist sie jederzeit vernetzt und einfach in bestehende Abläufe integrierbar.