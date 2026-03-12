Papierfilterbeutel KFI 222
2-lagige Papierfilterbeutel mit hervorragender Filterleistung. Die Papierfilterbeutel überzeugen zudem durch hohe Reißfestigkeit und halten Staub zuverlässig zurück. Im Lieferumfang enthalten sind 5 Beutel.
Merkmale und Vorteile
2-lagig
- Reißfestigkeit
- Hervorragende Filterleistung
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|5
|Farbe
|Braun
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|240 x 120 x 7
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz