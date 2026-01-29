VP 145 Vario Power Jet für K 4-K 5
Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
Das Vario Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl bis zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten. Zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Verstellung
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl
- Stufenlose Druckregulierung – vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl bis zum Hochdruckstrahl.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|448 x 46 x 46
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Fassade
- Garten- und Steinmauern
- Wege
- Zäune
- Flächen rund um Haus und Garten
