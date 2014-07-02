Adaptador conexión
Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a una conexión de agua.
Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a una conexión de agua con rosca interior.Rosca de empalme: G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Adaptador de conexión
- Conexión rápida de las conexiones de agua con la rosca interior en una bomba que disponga de ella.
Rosca de empalme optimizada
- Sellado seguro del adaptador sin banda de estanqueidad o similares.
Montaje sin herramientas.
- No se necesitan herramientas para la conexión.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaños
|1" en 1"
|Tamaño de rosca
|G1
|Diámetro
|1″
|Color
|negro
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|35 x 75 x 35
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.