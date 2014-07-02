Adaptador conexión

Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a una conexión de agua.

Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a una conexión de agua con rosca interior.Rosca de empalme: G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).

Características y ventajas
Adaptador de conexión
  • Conexión rápida de las conexiones de agua con la rosca interior en una bomba que disponga de ella.
Rosca de empalme optimizada
  • Sellado seguro del adaptador sin banda de estanqueidad o similares.
Montaje sin herramientas.
  • No se necesitan herramientas para la conexión.
Especificaciones

Características técnicas

Tamaños 1" en 1"
Tamaño de rosca G1
Diámetro 1″
Color negro
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 35 x 75 x 35

Equipamiento

  • Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
  • Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
  • Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.