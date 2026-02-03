Filtro de cartucho KFI 3310
Filtro de cartucho para aspirar suciedad fina y gruesa, así como líquidos sin cambio de filtro. Apto para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher.
El filtro de cartucho KFI 3310 permite aspirar en seco y húmedo sin molestas interrupciones debido al cambio de filtro. El filtro de cartucho se puede montar y retirar mediante giro, sin piezas de obturación adicionales. Está desarrollado específicamente para aspiradoras en seco y húmedo WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 y MV 3 de Kärcher Home & Garden.
Características y ventajas
Filtros de cartucho
- Aspiración en húmedo y en seco sin cambio adicional del filtro.
- Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.
Apto para aspiradoras en seco y húmedo WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 1 Classic, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3 de Kärcher
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|122 x 122 x 115
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suciedad fina
- Suciedad gruesa
- Líquidos