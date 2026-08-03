Manguera de evacuación 10m
Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.
El kit está compuesto por una manguera plana flexible de 1 1/4" y una abrazadera para mangueras de acero inoxidable (30–40 mm) con tornillo de mariposa para una conexión sin herramientas. El kit de manguera textil de Kärcher es especialmente recomendable para el uso con bombas sumergibles de agua sucia y agua limpia. Es la solución ideal para eliminar grandes cantidades de agua como, por ejemplo, en caso de inundación. La manguera de 10 m de largo se puede enrollar plana, por lo que ocupa muy poco espacio a la hora de guardarla. La presión de funcionamiento máxima es de 5 bar.
Características y ventajas
Manguera plana flexibleAlmacenaje compacto en poco espacio.
Manguera de desagüe de 1,25 pulgadasMayor diámetro para un mayor caudal.
Incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable con tornillo de mariposaConexión sin herramientas.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1 1/4″
|Longitud de la manguera (m)
|10
|Presión de estallido (bar)
|máx. 5
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|1,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 260 x 55
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Bombeo de agua para vaciar estanques de jardín
- Uso en caso de inundación
- Desagüe de fosos hasta máx. 100 m³
- Daños causados por el agua en la casa y el sótano (fugas en lavadoras/filtración de aguas subterráneas)
- Bombeo de agua para vaciar piscinas
- Instalación en pozos de drenaje