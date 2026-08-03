El kit está compuesto por una manguera plana flexible de 1 1/4" y una abrazadera para mangueras de acero inoxidable (30–40 mm) con tornillo de mariposa para una conexión sin herramientas. El kit de manguera textil de Kärcher es especialmente recomendable para el uso con bombas sumergibles de agua sucia y agua limpia. Es la solución ideal para eliminar grandes cantidades de agua como, por ejemplo, en caso de inundación. La manguera de 10 m de largo se puede enrollar plana, por lo que ocupa muy poco espacio a la hora de guardarla. La presión de funcionamiento máxima es de 5 bar.