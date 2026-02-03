Pistola G 160 Q
Pistola de alta presión para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de las gamas K 4 a K 5 de Kärcher. Los diferentes niveles de presión y el modo de detergente se visualizan en pantalla.
Los niveles de presión SOFT, MEDIUM o HARD ajustados al girar la lanza pulverizadora Vario Power y el modo de detergente se transmiten directamente a la pantalla de la pistola de alta presión. De este modo, el usuario sabe siempre en qué modo trabaja en ese momento. La indicación legible independientemente de las condiciones meteorológicas ofrece un mayor control y seguridad en la limpieza. La pistola es apta para todas las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5 gracias a la conexión Quick Connect.
Características y ventajas
Pistola de repuesto para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5
- Para un cambio sencillo de la pistola.
Indicador manual de fácil lectura para los niveles de presión y el modo de limpieza
- Para una selección fácil del nivel de presión adecuado para el objeto de limpieza seleccionado.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación de detergente a baja presión
- Aplicación cómoda del detergente.
Seguro para niños
- Bloquea el gatillo de la pistola.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|552 x 43 x 222