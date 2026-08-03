Presostato electrónico con seguro contra funcionamiento en seco
Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite. En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Interruptor electrónico de presión
- La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite.
Interruptor electrónico de presión con seguro contra funcionamiento en seco
- Ideal para transformar la bomba de jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar
Seguro contra funcionamiento en seco integrado
- En caso de no circular agua por la bomba en el lado de aspiración, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|1
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|135 x 100 x 190
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos