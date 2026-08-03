Presostato electrónico con seguro contra funcionamiento en seco

Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite. En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).