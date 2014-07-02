Tubo de aspiración, DN 35, 505 mm, acero inoxidable
Tubo de aspiración de acero inoxidable de alta calidad en DN 35 y con una longitud de 505 mm para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.
Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Material
|Acero inoxidable
|Longitud (mm)
|505
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|505 x 37 x 37