WB 100 cepillo giratorio de lavado
Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.
El cepillo de lavado giratorio con articulación es especialmente recomendable para limpiar todo tipo de superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. El cepillo de lavado convence en toda la superficie y presenta un gran equipamiento específico: cerdas giratorias que cuidan las superficies, articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar cómodamente lugares de difícil acceso, velocidad y dosificación del detergente regulables sin escalonamiento, conjunto de cerdas fácil de cambiar, anillo protector continuo para proteger de arañazos, así como una tuerca racor para una buena fijación a la pistola de alta presión. En pocas palabras, la solución ideal para superficies lisas. El cepillo de lavado giratorio es adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Aplicación del detergente
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Dosificación del detergente
- Uso eficiente del detergente.
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
Articulación ajustable 180° sin escalonamiento
- Cómoda limpieza de zonas de difícil acceso.
Anillo protector continuo
- Protección de la superficie de los arañazos.
Corona de cepillos blanda
- Limpieza cuidadosa y potente sin dañar las partes delicadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.960 M plus
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5 Basic
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- KHD 4-2
- KHP 2 Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 7
Campos de aplicación
- Vehículos
- Jardines acristalados
- Motos y ciclomotores
- Puertas de garajes
- Persianas/venecianas
- Elementos de privacidad
- Alféizares
- Revestimientos de balcones