Powerbuse 25°, 155

La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.

La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.

Spécifications

Données techniques

Taille de buse ( ) 155
Angle (°) 25
Filetage du raccord EASY!Lock
Couleur argent
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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