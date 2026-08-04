Powerbuse 25°, 155
La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.
La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|155
|Angle (°)
|25
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Couleur
|argent
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