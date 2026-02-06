HDC Standard
Le nettoyeur haute pression stationnaire HDC Standard est flexible grâce à sa conception modulaire. Ce nettoyeur professionnel est adapté pour 1 à 8 utilisateurs en simultané.
Les modèles HDC Standard séduisent par leur flexibilité. Les nombreuses variantes d'équipement permettent une adaptation parfaite aux exigences de chaque installation.
Caractéristiques et avantages
Pompes à vilebrequin avec culasses en laiton et matériaux de première qualité
- Quelle que soit la quantité d'eau nécessaire et le besoin, le système de gestion active et désactive les différentes pompes.
- Démarrage automatique de la pompe à chaque évacuation d'eau, sans déverrouillage supplémentaire.
- Durée de fonctionnement constante de tous les agrégats de la pompe grâce à l'échange ultérieur.
L'appareil peut être utilisé par huit personnes simultanément.
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- Pour un nettoyage rapide de différents endroits.
Très flexible
- Le volume d'eau disponible peut être utilisé en fonction des besoins.
- Convient également au nettoyage de l'intérieur de conteneurs de taille moyenne à grande.
Avec protection contre le manque d'eau et surveillance de la température des moteurs et de l'eau.
Sécurité élevée des machines
- Le compteur et l'affichage des heures de fonctionnement indiquent quand l'entretien de la pompe doit être effectué.
- Démarrage en douceur.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Les moteurs électriques 4 pôles à faible vitesse avec démarreur progressif garantissent une longue durée de vie.
Cadre et/ou boîtier en acier inoxydable disponibles en option
- Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
Pompe à pression avancée pour une température d'alimentation jusqu'à 85 °C (standard 60 °C) et une pression de 80/160 bar
Gestion intelligente des pompes
- Possibilité de cadre/cadre en acier inoxydable (acier peint par poudrage en standard).
- Appareils 60 Hz (par exemple 380-480 V, 690 V/60 Hz) disponibles sur demande.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Débit d'eau (l/h)
|700 / 8000
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 85
|Démarrage du moteur
|Démarrage progressif
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Équipement
- Jauge d'huile
- Indicateur de niveau d'huile
- Moteur 4 pôles (basse vitesse)
- Moteur refroidi par air
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Servo control
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Agriculture
- Nettoyage régulier
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobiles, industriels et agricoles
- Secteur publique
- Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries agro-alimentaires, cosmétiques et chimiques