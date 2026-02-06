Pompes à vilebrequin avec culasses en laiton et matériaux de première qualité Quelle que soit la quantité d'eau nécessaire et le besoin, le système de gestion active et désactive les différentes pompes.

Démarrage automatique de la pompe à chaque évacuation d'eau, sans déverrouillage supplémentaire.

Durée de fonctionnement constante de tous les agrégats de la pompe grâce à l'échange ultérieur.

L'appareil peut être utilisé par huit personnes simultanément. Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.

Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.

Pour un nettoyage rapide de différents endroits.

Très flexible Le volume d'eau disponible peut être utilisé en fonction des besoins.

Convient également au nettoyage de l'intérieur de conteneurs de taille moyenne à grande.

Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.

Avec protection contre le manque d'eau et surveillance de la température des moteurs et de l'eau.

Sécurité élevée des machines Le compteur et l'affichage des heures de fonctionnement indiquent quand l'entretien de la pompe doit être effectué.

Démarrage en douceur.

Rapidement prêt à l'emploi à tout moment Les moteurs électriques 4 pôles à faible vitesse avec démarreur progressif garantissent une longue durée de vie.

Cadre et/ou boîtier en acier inoxydable disponibles en option Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac

Pompe à pression avancée pour une température d'alimentation jusqu'à 85 °C (standard 60 °C) et une pression de 80/160 bar