Les installations HDC Advanced se caractérisent par la technique la plus sophistiquée, associée à une grande souplesse. Des équipements variés permettent d’adapter les appareils à chaque utilisation et à chaque site. Plusieurs configurations d’appareils sont proposées, adaptées en fonction des souhaits du client. Les installations HDC proposent une alimentation centrale pour 2 à 12 lances haute pression pour un nombre quelconque de postes de travail et un débit de 6000 à 12000 l/h. La pression maximale peut être adaptée sur le tableau de commande. Les fonctions commande et sécurité intelligentes garantissent un travail économique et fiable. La gamme HDC Advanced est équipée d’un convertisseur de fréquence pour une régulation automatique du débit. La pompe ne recycle plus le surplus de débit, il est contrôlé par la pompe par un changement de fréquence du moteur. La sortie haute pression est donc toujours alimentée avec la quantité exacte d’eau.