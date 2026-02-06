HDC Classic

Le nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic offre un nettoyage efficace et rentable. Ce nettoyeur professionnel est adapté pour 1 à 3 utilisateurs en simultané.

Qu'il s'agisse de l'industrie alimentaire, de la production ou des municipalités : les nettoyeurs stationnaires à haute pression Kärcher font la différence partout où un nettoyage régulier à haute pression est de mise pour leur efficacité et leur rentabilité.

Caractéristiques et avantages
Durables et robustes
  • Machine robuste, adaptée aux travaux exigeants.
  • Robuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
  • Moteur électrique 4 pôles refroidi par air
Sécurité élevée des machines
  • Bac tampon / Réservoir de stockage d'eau avec vanne à flotteur et sécurité manque d'eau.
  • Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps.
Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
  • Avec protection contre le manque d'eau et contrôle de la température du moteur et de l'eau.
  • Démarrage en douceur.
  • Arrêt automatique si la quantité minimale n'est pas atteinte pendant l'évacuation de l'eau.
Appareil configurable individuellement
  • Le cadre et/ou le boîtier en acier inoxydable sont disponibles en option.
Très flexible
  • Pompe à pression avancée pour une température d'alimentation jusqu'à 85 °C (standard 60 °C) et une pression de 80/160 bar
  • Cadre et boîtier en acier inoxydable (acier peint par poudrage en standard).
  • Appareils 60 Hz (par exemple 380-480 V, 690 V/60 Hz) sur demande.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
  • Possibilité de connecter des accessoires ou des équipements
  • Réglable selon les nécessités de nettoyage individuelles.
  • Peut être utilisé par deux personnes en même temps.
  • Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
  • Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
  • Pour un nettoyage rapide de différents endroits.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
Modèle robuste pour les interventions difficiles
  • Pour une utilisation quotidienne.
  • Travail en conditions difficiles.
  • Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
Spécifications

Données techniques

Pression (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Débit d'eau (l/h) 700 / 2000
Température d'eau en alimentation (°C) max. 85
Démarrage du moteur Démarrage progressif
Nombre de phases (Ph) 3
Voltage (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Dimensions (L × l × H) (mm) 860 x 595 x 580

Équipement

  • Jauge d'huile
  • Indicateur de niveau d'huile
  • Moteur 4 pôles (basse vitesse)
  • Moteur refroidi par air
  • Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
  • Sécurité manque d'eau
  • Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
  • Compteur horaire de fonctionnement
  • Servo control
  • Arrêt de la pression
Nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic
Nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic
Nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic
Domaines d'utilisation
  • Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
  • Agriculture
  • Nettoyage régulier
  • Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
  • Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
  • Secteur publique
  • Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries agro-alimentaires, cosmétiques et chimiques
Accessoires