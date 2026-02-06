HDC Classic
Le nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic offre un nettoyage efficace et rentable. Ce nettoyeur professionnel est adapté pour 1 à 3 utilisateurs en simultané.
Qu'il s'agisse de l'industrie alimentaire, de la production ou des municipalités : les nettoyeurs stationnaires à haute pression Kärcher font la différence partout où un nettoyage régulier à haute pression est de mise pour leur efficacité et leur rentabilité.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustes
- Machine robuste, adaptée aux travaux exigeants.
- Robuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
- Moteur électrique 4 pôles refroidi par air
Sécurité élevée des machines
- Bac tampon / Réservoir de stockage d'eau avec vanne à flotteur et sécurité manque d'eau.
- Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps.
Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
- Avec protection contre le manque d'eau et contrôle de la température du moteur et de l'eau.
- Démarrage en douceur.
- Arrêt automatique si la quantité minimale n'est pas atteinte pendant l'évacuation de l'eau.
Appareil configurable individuellement
- Le cadre et/ou le boîtier en acier inoxydable sont disponibles en option.
Très flexible
- Pompe à pression avancée pour une température d'alimentation jusqu'à 85 °C (standard 60 °C) et une pression de 80/160 bar
- Cadre et boîtier en acier inoxydable (acier peint par poudrage en standard).
- Appareils 60 Hz (par exemple 380-480 V, 690 V/60 Hz) sur demande.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Possibilité de connecter des accessoires ou des équipements
- Réglable selon les nécessités de nettoyage individuelles.
- Peut être utilisé par deux personnes en même temps.
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- Pour un nettoyage rapide de différents endroits.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Pour une utilisation quotidienne.
- Travail en conditions difficiles.
- Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Débit d'eau (l/h)
|700 / 2000
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 85
|Démarrage du moteur
|Démarrage progressif
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|860 x 595 x 580
Équipement
- Jauge d'huile
- Indicateur de niveau d'huile
- Moteur 4 pôles (basse vitesse)
- Moteur refroidi par air
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Servo control
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Agriculture
- Nettoyage régulier
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Secteur publique
- Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries agro-alimentaires, cosmétiques et chimiques