Kärcher s’engage pour économiser l’eau
La gestion de l'eau est une préoccupation grandissante dans notre société actuelle, où les ressources naturelles sont de plus en plus limitées. L'eau est une ressource vitale pour la vie humaine et animale, mais elle est également nécessaire pour de nombreuses activités économiques, telles que l'agriculture, l'industrie et le tourisme. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à économiser l'eau.
Comment économiser l'eau ?
L'économie d'eau commence par une prise de conscience de l'importance de cette ressource. Les gestes simples que nous pouvons tous adopter au quotidien peuvent faire la différence. Par exemple, il est important de réparer rapidement les fuites d'eau dans la maison, car une petite fuite peut gaspiller des litres d'eau chaque jour. Il est également important de ne pas laisser couler l'eau inutilement, par exemple lorsque l'on se brosse les dents ou que l'on se rase.
Il existe également des moyens plus avancés pour économiser l'eau, tels que l'installation de systèmes de récupération d'eau de pluie pour arroser le jardin ou l'utilisation de toilettes à faible débit d'eau. Les lave-linge et les lave-vaisselle modernes sont également plus économes en eau que les modèles plus anciens.
Les solutions Kärcher pour réduire sa consommation d'eau
La consommation d’eau des français dans leur jardin ne représente que 6%* de leur consommation annuelle en eau potable et elle reste une des rares utilisations qui peut être remplacée par l’eau de pluie. Grâce à l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie, vous disposerez d’une quantité importante d’eau qui pourra ensuite être utilisée grâce à nos produits.
Les nettoyeurs haute pression
Contrairement aux idées reçues, un nettoyeur haute pression Kärcher consomme 4 fois moins d’eau qu’un tuyau d’arrosage**. De plus, le nettoyeur haute pression couplé à un flexible d’aspiration SH 5 permet d’aspirer l’eau de pluie. Cela vous évitera de relier votre nettoyeur à une arrivée d’eau. Ce flexible peut être utilisé avec toute notre gamme de nettoyeurs haute pression. De plus, avec nos nouvelles pompes de jardin, vous pourrez relier votre maison à une source d’eau alternative, et arroser votre jardin avec cette même eau.découvrir
Les nettoyeurs mobiles
De nombreuses tâches de nettoyage peuvent être effectuées avec des niveaux de pression moyens, plus économes en eau. Essentiellement pour les petits nettoyages du quotidien, pour les petits objets de jardin, les bottes, les chaussures de randonnées, les accessoires de plage, les vélos. Les nettoyeurs mobiles seront idéals pour réaliser ces tâches. De plus, les pistolets de nettoyage KHB peuvent aussi, grâce au flexible d'aspiration SH 5, récolter l'eau de sources alternatives pour un nettoyage respectueux de l'environnement.découvrir
Les nettoyeurs de terrasse
Nettoyer sa terrasse en bois avec notre nettoyeur PCL 4 permet de réduire considérablement sa consommation en eau. En effet, ce dernier libère la juste quantité d'eau qui est nécessaire pour le nettoyage de votre terrasse, et permet ainsi de consommer 10 fois moins d’eau qu’un tuyau d’arrosage***.découvrir
L'économie d'eau est une préoccupation importante et croissante dans notre société moderne, c’est un sujet qui nous tient fortement à cœur, c’est pour cela que nous développons des produits destinés à répondre à tous vos besoins en respectant cette ressource vitale.
L’eau est notre bien commun, économisons-la.
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* Source : Centre d'Information sur l'Eau
** Données calculées à partir d’un nettoyeur haute pression K4 qui consomme 420 l/h et comparé à un tuyau d’arrosage de 15 mm, d’une longueur de 20 mètres qui consomme 1900 l/h pour une pression d’eau de 3 bar.
*** Données calculées à partir d’un nettoyeur de sols en bois PCL 4 qui consomme 180 l/h et comparé à un tuyau d’arrosage de 15 mm, d’une longueur de 20 mètres qui consomme 1900 l/h pour une pression d’eau de 3 bar.