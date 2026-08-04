Flexible d'aspiration d'eau SH 5 pour KHB et OC 6-18
Flexible d'aspiration souple de 5 mètres pour nettoyeurs portables Kärcher, destiné à aspirer l'eau depuis des sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les bidons d'eau.
Le flexible d'aspiration de 5 mètres permet d'aspirer l'eau depuis des sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les bidons d'eau. Le flexible est très souple et par conséquent idéal pour les nettoyeurs portables Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Aspiration facile
- Aspiration d'eau provenant de réserves ; approvisionnement alternatif en eau pour le nettoyeur haute pression à main, qui fonctionne sur batterie.
Mobilité
- Aucun raccordement à l'eau n'est nécessaire ; utilisation mobile du nettoyeur haute pression à main, qui fonctionne sur batterie.
Flexible et maniable
- Le flexible est facile à raccorder et à ranger.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|250 x 250 x 60
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
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