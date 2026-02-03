OC 6-18 (avec batterie)
Nettoyeur sans fil moyenne pression, léger et compact, pour un nettoyage d'appoint sans raccordement au secteur. Batterie interchangeable 18 V et chargeur inclus. Le flexible d'aspiration est disponible séparément.
Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur : le nettoyeur sur batterie OC 6-18 est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide et minute des objets du quotidien. Il suffit de raccorder le flexible pour commencer à travailler. Un tuyau d'aspiration disponible séparément permet un nettoyage mobile grâce à l'utilisation d'eau provenant de puits, de citernes, de seaux ou de cours d'eau naturels. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures gênantes, rapidement et en douceur. Une vaste gamme d'accessoires étend les possibilités d'utilisation de l'OC 6-18 : ainsi, une lance Multi Jet 5 en 1 pour un nettoyage encore plus flexible, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable est incluse et peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique, grâce à la technologie temps réel innovante, la capacité restante pendant l'utilisation, la charge et le stockage.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobile
- Indépendant des sources de courant grâce à la technologie sans fil.
- Nettoyage possible même sans raccordement d'eau grâce au tuyau d'aspiration ou au chariot avec réservoir à eau de 12 litres (tous deux disponibles séparément).
Rangement des accessoires sur la machine
- Le flexible, le pistolet et la lance d'arrosage se rangent facilement sur l'appareil, avec un encombrement minimal et en toute sécurité.
- Les accessoires sont toujours à portée de main, même en déplacement.
- Un chariot à eau remplissable de 12 l est disponible comme accessoire en option.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée
- 24 bar de pression (max.) pour un nettoyage d'appoint efficace.
- Permet un nettoyage en douceur, sécurisé et fiable, y compris des surfaces délicates.
Flexible
- Maniement facile du flexible.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non incluse)
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit d'eau (l/h)
|max. 200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,5
|Poids avec emballage (kg)
|4,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 241 x 204
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Type de flexible: Tuyau flexible moyenne pression
- Pistolet de nettoyage: Pistolet moyenne pression
- Lance: court et long
Videos
Domaines d'utilisation
- Jouet de jardin
- Appareils et outils de jardinage
- Poubelles
- Bac à fleurs
- Vélos
- Jantes
- Stores vénitiens/volets roulants
- Tente/équipement de camping
