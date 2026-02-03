Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur ou à l'eau : le nettoyeur mobile sur batterie OC 6-18 Premium est idéal pour un nettoyage minute au quotidien de tous les objets autour de la maison ou en activités extérieures. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures gênantes, rapidement et en douceur. Le chariot à eau d'une capacité de 12 litres avec de grandes roues et une poignée télescopique rétractable sert également de support mobile pour le nettoyeur sans fil moyenne pression. Si un raccordement d'eau est disponible, l'appareil peut également être utilisé sans réservoir. Grâce à un tuyau d'aspiration disponible séparément, il est en outre possible d'utiliser l'eau provenant de puits, de seaux ou de cours d'eau naturels. Le pistolet de nettoyage et la lance d'arrosage peuvent être fixés sur le réservoir pour le transport. La vaste gamme d'accessoires rend l'OC 6-18 Premium encore plus polyvalent : ainsi, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable (non incluse) peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique, grâce à la technologie temps réel, la capacité restante pendant l'utilisation, la charge et le stockage.