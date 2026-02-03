OC 6-18 Premium (sans batterie)
Nettoyeur mobile sur batterie avec réservoir de 12 litres intégré permettant tous types de nettoyage intermédiaire en tous lieux et en toute autonomie. Batterie 18 V, chargeur et tuyau d'aspiration disponibles séparément.
Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur ou à l'eau : le nettoyeur mobile sur batterie OC 6-18 Premium est idéal pour un nettoyage minute au quotidien de tous les objets autour de la maison ou en activités extérieures. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures gênantes, rapidement et en douceur. Le chariot à eau d'une capacité de 12 litres avec de grandes roues et une poignée télescopique rétractable sert également de support mobile pour le nettoyeur sans fil moyenne pression. Si un raccordement d'eau est disponible, l'appareil peut également être utilisé sans réservoir. Grâce à un tuyau d'aspiration disponible séparément, il est en outre possible d'utiliser l'eau provenant de puits, de seaux ou de cours d'eau naturels. Le pistolet de nettoyage et la lance d'arrosage peuvent être fixés sur le réservoir pour le transport. La vaste gamme d'accessoires rend l'OC 6-18 Premium encore plus polyvalent : ainsi, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable (non incluse) peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique, grâce à la technologie temps réel, la capacité restante pendant l'utilisation, la charge et le stockage.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage autonome et mobile
- Le réservoir peut être rempli à n'importe quel robinet et son bouchon vissé prévient les fuites.
- Indépendant de tout raccordement au secteur grâce à la technologie sans fil (batterie disponible séparément).
Mobilité optimale grâce aux roues et à la hauteur de poignée ergonomique.
- Grandes roues pour un transport sécurisé et pratique en terrain accidenté ou dans les allées de jardin.
Rangement des accessoires sur la machine
- Le flexible, le pistolet et la lance d'arrosage se rangent facilement sur l'appareil, avec un encombrement minimal et en toute sécurité.
- Tous les accessoires sont toujours à portée de main, même en déplacement.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée
- Jusqu'à 24 bar de pression d'eau pour un nettoyage d'appoint efficace et en profondeur.
- Permet un nettoyage sécurisé et fiable, y compris des surfaces délicates.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non incluse)
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit d'eau (l/h)
|max. 200
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids avec emballage (kg)
|7,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 321 x 586
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Roues
- Poignée télescopique
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 12 l
- Type de flexible: Tuyau flexible moyenne pression
- Pistolet de nettoyage: Pistolet moyenne pression
- Lance: court et long
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Bac à fleurs
- Jantes
- Poubelles
- Stores vénitiens/volets roulants
- Jouet de jardin
