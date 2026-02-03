OC 6-18 Premium (avec batterie)
Le nettoyeur mobile sur batterie OC 6-18 Premium avec son chariot réservoir de 12 litres est la solution adaptée à toutes les tâches de nettoyage minute du quotidien. Livré avec batterie 18 V / 2,5Ah et chargeur standard.
Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur ou à l'eau : le nettoyeur mobile sur batterie OC 6-18 Premium est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide de tous les objets du quotiden autour de la maison mais aussi lors des activités en pleine air. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures moyennes, rapidement et en douceur. Le chariot à eau d'une capacité de 12 litres avec de grandes roues et une poignée télescopique rétractable sert également de support mobile pour le nettoyeur sans fil moyenne pression. Si un raccordement d'eau est disponible, l'appareil peut également être utilisé sans réservoir. Grâce à un tuyau d'aspiration disponible séparément, il est en outre possible d'utiliser l'eau provenant de puits, de seaux ou de cours d'eau naturels. Le pistolet de nettoyage et la lance d'arrosage peuvent être fixés sur le réservoir pour le transport. La vaste gamme d'accessoires rend l'OC 6-18 Premium encore plus polyvalent : ainsi, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable est incluse et peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique, grâce à la technologie temps réel, la capacité restante pendant l'utilisation, la charge et le stockage.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage autonome et mobile
- Le chariot à eau d'une capacité de 12 litres permet un nettoyage indépendant en déplacement. L'eau suffit pour 3 à 5 vélos très encrassés ou plusieurs objets comme les chaises de jardin/de camping.
- Le réservoir peut être rempli à n'importe quel robinet et son bouchon vissé prévient les fuites.
- Indépendant de tout raccordement au secteur grâce à la technologie sans fil (batterie disponible séparément).
Mobilité optimale grâce aux roues et à la hauteur de poignée ergonomique.
- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
- Grandes roues pour un transport sécurisé et pratique en terrain accidenté ou dans les allées de jardin.
Rangement des accessoires sur la machine
- Le flexible, le pistolet et la lance d'arrosage se rangent facilement sur l'appareil, avec un encombrement minimal et en toute sécurité.
- Le compartiment à accessoires à l'arrière du chariot à eau offre de la place pour d'autres accessoires.
- Tous les accessoires sont toujours à portée de main, même en déplacement.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée
- Jusqu'à 24 bar de pression d'eau pour un nettoyage d'appoint efficace et en profondeur.
- Permet un nettoyage sécurisé et fiable, y compris des surfaces délicates.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non incluse)
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit d'eau (l/h)
|max. 200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids avec emballage (kg)
|8,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 321 x 586
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Roues
- Poignée télescopique
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 12 l
- Type de flexible: Tuyau flexible moyenne pression
- Pistolet de nettoyage: Pistolet moyenne pression
- Lance: court et long
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Bac à fleurs
- Jantes
- Poubelles
- Stores vénitiens/volets roulants
- Jouet de jardin
