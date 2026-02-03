OC 6-18 (sans batterie)
Le nettoyeur mobile sur batterie OC 6-18 est la solution idéale pour le nettoyage d'appoint des objets du quotien. Il se connect rapidement au tuyau d'arrosage et est alimenté via la batterie 18 V (non incluse).
Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur : le nettoyeur sur batterie OC 6-18 est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide et minute des objets du quotidien autour de la maison. Il suffit de raccorder le flexible pour commencer à travailler. Un tuyau d'aspiration disponible séparément permet un nettoyage mobile grâce à l'utilisation d'eau provenant de puits, de citernes, de seaux ou de cours d'eau naturels. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures moyennes, rapidement et en douceur. Une vaste gamme d'accessoires étend les possibilités d'utilisation de l'OC 6-18 : ainsi, une lance Multijet 5 en 1 pour un nettoyage encore plus flexible, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable (non incluse) peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique, grâce à la technologie temps réel innovante, la capacité restante pendant l'utilisation, la charge et le stockage.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobile
- Indépendant des sources de courant grâce à la technologie sans fil.
Rangement des accessoires sur la machine
- Le flexible, le pistolet et la lance d'arrosage se rangent facilement sur l'appareil, avec un encombrement minimal et en toute sécurité.
- Les accessoires sont toujours à portée de main, même en déplacement.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée
- Permet un nettoyage en douceur, sécurisé et fiable, y compris des surfaces délicates.
Flexible
- Maniement facile du flexible.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non incluse)
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit d'eau (l/h)
|max. 200
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,5
|Poids avec emballage (kg)
|3,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 241 x 204
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Type de flexible: Tuyau flexible moyenne pression
- Pistolet de nettoyage: Pistolet moyenne pression
- Lance: court et long
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouet de jardin
- Appareils et outils de jardinage
- Poubelles
- Bac à fleurs
- Vélos
- Jantes
- Stores vénitiens/volets roulants
- Tente/équipement de camping
