Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur : le nettoyeur sur batterie OC 6-18 est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide et minute des objets du quotidien autour de la maison. Il suffit de raccorder le flexible pour commencer à travailler. Un tuyau d'aspiration disponible séparément permet un nettoyage mobile grâce à l'utilisation d'eau provenant de puits, de citernes, de seaux ou de cours d'eau naturels. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures moyennes, rapidement et en douceur. Une vaste gamme d'accessoires étend les possibilités d'utilisation de l'OC 6-18 : ainsi, une lance Multijet 5 en 1 pour un nettoyage encore plus flexible, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable (non incluse) peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique, grâce à la technologie temps réel innovante, la capacité restante pendant l'utilisation, la charge et le stockage.