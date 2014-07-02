Flexible d’aspiration SH 5
Flexible d’aspiration de 5 m, s'adaptant sur les nettoyeurs haute pression pour aspirer l’eau de source alternative telle que les collecteurs d’eau de pluie ou les citernes.
Le flexible d’aspiration de 5 mètres convient pour tous les appareils K 4 à K 7. Il permet d’aspirer l’eau des sources alternatives telles que les collecteurs d’eau de pluie ou les citernes. Flexible sans phtalates ni PVC, recyclable à 90 %.
Caractéristiques et avantages
Aspiration facile
- Aspirer rapidement de l'eau à partir de sources alternatives ; alimentation en eau pour les nettoyeurs haute pression
Prise en main confortable
- Tuyau d'aspiration permettant l'aspiration d'eau de ressources alternatives
Eco-responsable
- Exempt de phtalates et de PVC, jusqu'à 90 % recyclable et doté d'un emballage extrêmement respectueux de l'environnement
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|250 x 250 x 85
Videos
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
