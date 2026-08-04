Nettoyant pour escalators FloorPro RM 758, neutre, 20l

Nettoyant intensif de surfaces dures pour escalators et trottoirs roulants, assorti dʼune protection anticorrosion pour lʼéquipement et les matériaux de lʼescalier mécanique. Contre les souillures de graisse, dʼhuile et de matière minérale. Convient notamment aux escalators KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI et TOSHIBA.