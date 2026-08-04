Nettoyant pour escalators FloorPro RM 758, neutre, 20l
Nettoyant intensif de surfaces dures pour escalators et trottoirs roulants, assorti dʼune protection anticorrosion pour lʼéquipement et les matériaux de lʼescalier mécanique. Contre les souillures de graisse, dʼhuile et de matière minérale. Convient notamment aux escalators KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI et TOSHIBA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|7
|Poids (kg)
|20
|Poids avec emballage (kg)
|21,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 250 x 430
Propriétés
- Nettoyant spécial pour tous les ascenseurs et les tapis roulants
- Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
- Doux pour les surfaces grâce à sa formule neutre
- Contient de l’additif de protection anti-corrosion pour protéger les dispositifs et les ascenseurs/tapis roulants
- Idéal pour une utilisation avec le détergent pour ascenseur Kärcher
- Formulation peu moussante
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA
- Sans phosphates
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Domaines d'utilisation
- Ascenseurs/tapis roulants