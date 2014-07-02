BR 47/35 ESC

Le modèle d’autolaveuse pour escalator BR 47/35 ESC est idéal pour le nettoyage en profondeur et l’entretien courant des escalators. Cette autolaveuse est adaptée au nettoyage professionnel.

Le modèle d’autolaveuse pour escalator BR 47/35 ESC est idéal pour le nettoyage en profondeur et l’entretien courant des escalators. Plusieurs peignes sont disponibles pour s’adapter aux différents types d’escalators.

Caractéristiques et avantages
Excellente puissance d'aspiration
  • L'eau est aspirée dans la machine grâce à 2 puissantes turbines d'aspiration.
  • Empêche l'eau de s'écouler dans les escalators.
Convient pour les escalators.
  • Peigne qui s'introduit dans les rainures de l'escalator pour aspirer si nécessaire.
  • Plusieurs peignes sont disponibles pour s'adapter aux différents types d'escalators. Cela garantit l'aspiration de l'eau des escalators.
Aucune difficulté pour se tenir debout derrière la machine pendant son fonctionnement.
  • Facile à utiliser
Remplacement sans outil de la brosse et du peigne.
  • Lorsque les réservoirs sont vides, les brosses et peignes peuvent être changés sans outils.
La tête de la brosse est abaissée pendant l'utilisation sur les escalators.
  • Manipulation sans danger
Haute qualité
  • Composants de haute qualité pour un entretien minimum.
Pas de vibration
  • Plus de confort
Turbine d'aspiration puissante
  • Puissance d'aspiration élevée. L'eau est aspirée dans la machine.
Brosse à tête courte
  • Utilisation universelle. Convient également pour le nettoyage des escaliers.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail, brosses (mm) 470
Réservoir eau propre / eau sale (l) 35 / 35
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 870 - 1090
Consommation d'eau (l/min) max. 1
Niveau sonore (dB (A)) 75
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Dimensions (L × l × H) (mm) 1129 x 480 x 1031

Inclus dans la livraison

  • Brosses de lavage
  • Brosses réceptrices
  • Fonctionnement sur secteur

Équipement

  • Moteur d'aspiration: 800 W
Autolaveuse pour escalators BR 47/35 ESC
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