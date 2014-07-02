BR 47/35 ESC
Le modèle d’autolaveuse pour escalator BR 47/35 ESC est idéal pour le nettoyage en profondeur et l’entretien courant des escalators. Cette autolaveuse est adaptée au nettoyage professionnel.
Le modèle d’autolaveuse pour escalator BR 47/35 ESC est idéal pour le nettoyage en profondeur et l’entretien courant des escalators. Plusieurs peignes sont disponibles pour s’adapter aux différents types d’escalators.
Caractéristiques et avantages
Excellente puissance d'aspiration
- L'eau est aspirée dans la machine grâce à 2 puissantes turbines d'aspiration.
- Empêche l'eau de s'écouler dans les escalators.
Convient pour les escalators.
- Peigne qui s'introduit dans les rainures de l'escalator pour aspirer si nécessaire.
- Plusieurs peignes sont disponibles pour s'adapter aux différents types d'escalators. Cela garantit l'aspiration de l'eau des escalators.
Aucune difficulté pour se tenir debout derrière la machine pendant son fonctionnement.
- Facile à utiliser
Remplacement sans outil de la brosse et du peigne.
- Lorsque les réservoirs sont vides, les brosses et peignes peuvent être changés sans outils.
La tête de la brosse est abaissée pendant l'utilisation sur les escalators.
- Manipulation sans danger
Haute qualité
- Composants de haute qualité pour un entretien minimum.
Pas de vibration
- Plus de confort
Turbine d'aspiration puissante
- Puissance d'aspiration élevée. L'eau est aspirée dans la machine.
Brosse à tête courte
- Utilisation universelle. Convient également pour le nettoyage des escaliers.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail, brosses (mm)
|470
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|35 / 35
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|870 - 1090
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 1
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Inclus dans la livraison
- Brosses de lavage
- Brosses réceptrices
- Fonctionnement sur secteur
Équipement
- Moteur d'aspiration: 800 W