Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 20l

Détergent lustrant au parfum frais de citron, peu moussant, pour tous les sols durs. Le RM 755 sèche sans laisser de traces. Convient spécialement aux sols en pierre très brillants.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 11,4
Poids (kg) 20,1
Poids avec emballage (kg) 21,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 230 x 430
Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 20l
Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 20l
Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 20l
Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 20l
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols
Accessoires