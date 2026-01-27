Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 20l
Détergent lustrant au parfum frais de citron, peu moussant, pour tous les sols durs. Le RM 755 sèche sans laisser de traces. Convient spécialement aux sols en pierre très brillants.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|11,4
|Poids (kg)
|20,1
|Poids avec emballage (kg)
|21,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 230 x 430
- Nettoyage des sols