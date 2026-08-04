Frange coton 40x12cm

Les boucles extérieures de cette frange sont majoritairement en coton doux . Système de fixation à languettes pour une utilisation avec le balai à plat avec seau et presse d'essorage de Kärcher.

Utilisation simple et sans contact avec la peau grâce à la fixation à languettes, idéal pour les zones très sales et les sols irréguliers : le mop en coton de Kärcher. Les boucles extérieures sont majoriatairement en coton doux . La répartition uniforme des boucles assure une absorption optimale des saletés et des liquides ainsi qu'une excellente capture des saletés grossières grâce à la densité boucles extérieures, la frange bénéficie également d'excellentes propriétés de glisse. Elle dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, la frange peut être réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les languettes qui ne servent plus. Peut être utilisée avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Languette
Matériau 70% Cotton / 30 % Polyethylène
Matière textile Mélange coton-polyester
Type de fabrication Tissu support PET avec boucles cousues
Structure du textile Velours bouclé
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 250
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,2
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 140

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Frange coton 40x12cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Détergents