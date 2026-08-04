Utilisation simple et sans contact avec la peau grâce à la fixation à languettes, idéal pour les zones très sales et les sols irréguliers : le mop en coton de Kärcher. Les boucles extérieures sont majoriatairement en coton doux . La répartition uniforme des boucles assure une absorption optimale des saletés et des liquides ainsi qu'une excellente capture des saletés grossières grâce à la densité boucles extérieures, la frange bénéficie également d'excellentes propriétés de glisse. Elle dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, la frange peut être réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les languettes qui ne servent plus. Peut être utilisée avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage.