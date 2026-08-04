Frange coton 40x12cm
Les boucles extérieures de cette frange sont majoritairement en coton doux . Système de fixation à languettes pour une utilisation avec le balai à plat avec seau et presse d'essorage de Kärcher.
Utilisation simple et sans contact avec la peau grâce à la fixation à languettes, idéal pour les zones très sales et les sols irréguliers : le mop en coton de Kärcher. Les boucles extérieures sont majoriatairement en coton doux . La répartition uniforme des boucles assure une absorption optimale des saletés et des liquides ainsi qu'une excellente capture des saletés grossières grâce à la densité boucles extérieures, la frange bénéficie également d'excellentes propriétés de glisse. Elle dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, la frange peut être réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les languettes qui ne servent plus. Peut être utilisée avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Languette
|Matériau
|70% Cotton / 30 % Polyethylène
|Matière textile
|Mélange coton-polyester
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles cousues
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 140
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide