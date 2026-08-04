Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 2.5l
Détergent lustrant au parfum frais de citron, peu moussant, pour tous les sols durs. Le RM 755 sèche sans laisser de traces. Convient spécialement aux sols en pierre très brillants.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|2,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|4
|pH
|11
|Poids avec emballage (kg)
|2,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|120 x 120 x 290
Propriétés
- Détergent quotidien de base puissant pour tous les sols flexibles et durs.
- Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
- Lustrant
- Séche sans laisser de traces
- Faible quantité de mousse
- Odeur fraîche
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA
- Sans phosphates
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols