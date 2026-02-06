Adattatore pistola M
Adattatore per il collegamento di vecchie pistole a spruzzo (pistole a spruzzo M, 96, 97) a nuove lance. Adatto per idropulitrici Kärcher prodotte fino al 2010.
Caratteristiche e vantaggi
Adattatore per le vecchie pistole a spruzzo prodotte fino al 2010
- Pezzo intermedio per la pistola e la lancia
Nuovo design
- Estremamente facile da usare
Rinforzo integrato
- Rende il lavoro con l'idropulitrice comodo e stabile.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|105 x 42 x 42
