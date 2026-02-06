Adattatore pistola M

Adattatore per il collegamento di vecchie pistole a spruzzo (pistole a spruzzo M, 96, 97) a nuove lance. Adatto per idropulitrici Kärcher prodotte fino al 2010.

Caratteristiche e vantaggi
Adattatore per le vecchie pistole a spruzzo prodotte fino al 2010
  • Pezzo intermedio per la pistola e la lancia
Nuovo design
  • Estremamente facile da usare
Rinforzo integrato
  • Rende il lavoro con l'idropulitrice comodo e stabile.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 105 x 42 x 42
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
