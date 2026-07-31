Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 030
Minore perdita di potenza, maggiore qualità dello spruzzo: il nuovo blaster per sporcizia ad alte prestazioni con ugello di dimensioni 030 raggiunge una pulizia e prestazioni dell'area fino al 50% superiori rispetto al suo predecessore.
Il nuovo blaster per sporcizia ad alte prestazioni (misura ugello 030) offre un potere detergente concentrato. Le perdite di potenza interne sono state ridotte al minimo e la qualità dello spruzzo è notevolmente migliorata, per una pulizia e prestazioni dell'area fino al 50% più elevate rispetto al modello precedente. E grazie al getto a punta rotante, raggiunge prestazioni di pulizia 10 volte superiori rispetto agli ugelli convenzionali ad alta pressione. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto per il massimo tempo di lavoro. Da utilizzare con max. 180 bar / 18 MPa e 60 ° C di temperatura dell'acqua.
Caratteristiche e vantaggi
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore
- Enorme risparmio di tempo.
Perdite di potenza ridotte al minimo e migliore qualità dello spruzzo
- Potere detergente migliorato per rimuovere lo sporco ostinato.
Il getto a punta rotante sull'ugello rotante unisce i vantaggi di un getto a punta e di un flusso piatto
- Elevato potere detergente e alte prestazioni dell'area.
Ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica
- Massima durata.
Elevate prestazioni di pulizia
- Rimuove rapidamente lo sporco ostinato.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|180
|Pressione (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Dimensione ugello ( )
|30
|Taglia
|Piccolo
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|90 x 57 x 57