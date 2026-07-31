Il nuovo blaster per sporcizia ad alte prestazioni (misura ugello 030) offre un potere detergente concentrato. Le perdite di potenza interne sono state ridotte al minimo e la qualità dello spruzzo è notevolmente migliorata, per una pulizia e prestazioni dell'area fino al 50% più elevate rispetto al modello precedente. E grazie al getto a punta rotante, raggiunge prestazioni di pulizia 10 volte superiori rispetto agli ugelli convenzionali ad alta pressione. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto per il massimo tempo di lavoro. Da utilizzare con max. 180 bar / 18 MPa e 60 ° C di temperatura dell'acqua.