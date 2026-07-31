Pratico ugello triplo con diversi getti progettato per un cambio rapido e facile ruotando l'ugello. Sono disponibili i seguenti getti: getto puntiforme ad alta pressione, getto a ventaglio ad alta pressione (25°) e getto a ventaglio a bassa pressione (40°, regolazione manuale necessaria). Per le idropulitrici ad alta pressione con iniettori, getto a ventaglio a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore: M18 x 1,5.