Bocchetta tripla, 055
Semplice e veloce commutazione del getto. scelta fra getto puntiforme A.P., getto piatto A.P. e getto piatto bassa pressione. Per macchine con iniettore il getto B.P. serve per l'aspirazione e l'emissione del detergente. Allacciamento M 18 x 1,5
Pratico ugello triplo con diversi getti progettato per un cambio rapido e facile ruotando l'ugello. Sono disponibili i seguenti getti: getto puntiforme ad alta pressione, getto a ventaglio ad alta pressione (25°) e getto a ventaglio a bassa pressione (40°, regolazione manuale necessaria). Per le idropulitrici ad alta pressione con iniettori, getto a ventaglio a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore: M18 x 1,5.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensione ugello ( )
|55
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4