Caricabatteria per aspiragocce WV e lavavetri KV 4

Caricabatterie europeo per aspiragocce WV. Compatibile con tutti gli aspiragocce WV e lavavetri KV 4.

Caricabatterie europeo per aspiragocce WV. Compatibile con tutti gli aspiragocce WV e lavavetri KV 4.

Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con aspiragocce WV e lavavetri KV 4
  • Un adattatore di rete per due gruppi di dispositivi.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 29 x 122 x 114