Caricabatteria per aspiragocce WV e lavavetri KV 4
Caricabatterie europeo per aspiragocce WV. Compatibile con tutti gli aspiragocce WV e lavavetri KV 4.
Caricabatterie europeo per aspiragocce WV. Compatibile con tutti gli aspiragocce WV e lavavetri KV 4.
Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con aspiragocce WV e lavavetri KV 4
- Un adattatore di rete per due gruppi di dispositivi.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|29 x 122 x 114